Addio ad Armando Casabianca, colonna della Confesercenti

Per lui il ricordo del sindaco Gozzoli postato ieri sulla sua pagina Facebook: “Ho appreso con grande tristezza della scomparsa di Armando Casabianca – scrive il primo cittadino -. Ero a conoscenza che lottava da tempo contro una grave malattia ma, anche nei recenti incontri che avevo avuto con lui, avevo sempre trovato parole gentili e suggerimenti per la Cesenatico del futuro e per le nuove sfide che ci attendevano. Armando era stato assessore comunale, Presidente della Confesercenti di Cesenatico dal 1990 al 2008 e di quella Cesenate successivamente.

È stato un protagonista della nascita di Arice, Ciclo & Vento, Azzurro come il pesce e Il pesce fa festa. Eventi e realtà che da decenni fanno conoscere e valorizzano la nostra Cesenatico. Non si era limitato a questo perché Armando era anche uno sportivo, podista di lungo corso, si era impegnato anche nell’associazionismo sportivo come Presidente del Gruppo Sportivo Ponente e all’interno dell’Atletica Cesenatico. Con lui se ne va una parte importante della nostra storia recente, ma è sicuramente tanto quello che ci ha lasciato in eredità. Alla moglie, alle figlie, ai nipoti e a tutti i parenti rivolgo le mie più sentite condoglianze a nome di tutta l’Amministrazione comunale”.

Casablanca si è spento ieri nella clinica Malatesta Novello di Cesena dove era stato ricoverato per le complicazioni di una lunga malattia che l’aveva colpito qualche anno fa.