Continuano i lavori per il nuovo lungomare di Ponente

Continuano spediti i lavori su via Mazzini per la realizzazione della dorsale fognaria con la ditta Fratelli Massai che prosegue con l’opera iniziata lo scorso settembre. Dal 10 gennaio è prevista un’importante novità con il cantiere che si allargherà per cominciare i lavori anche in via Colombo: queste operazioni sono state posticipate di qualche giorno per permettere anche a 2i Rete Gas di intervenire congiuntamente per rinnovare la rete gas. In questo modo, la parte interessata di Ponente, potrà contare su un completo pacchetto rinnovato di sottoservizi. Inoltre, all’interno del piano asfalti 2022 sarà inserita anche via Magellano in modo da poter intervenire sul manto stradale dopo la fine dei lavori.

I lavori su via Mazzini salvo imprevisti, dovrebbero concludersi per le festività di Pasqua mentre il cantiere su via Colombo entro il mese di giugno.