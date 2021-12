Il Natale è rock al Vidia

“Dopo il Covid abbiamo lavorato con tutto lo staff per promuovere il più possibile le band locali che non hanno potuto esibirsi in questo anno e mezzo – spiega Libero Cola – il senso della nostra collaborazione settimanale con il Riot è stato questo e quindi abbiamo voluto regalare il palco del Vidia ai musicisti che ci hanno più colpito in questo periodo. Per mantenere la novità dei nuovi suoni accanto alla tradizione natalizia, abbiamo chiesto a Vasco dei Kelly di approfondire alcune tematiche che aveva già trattato nell’ultimo loro album, Malanotte, e darci uno spaccato di una cultura cesenate e di Romagna che soprattutto le nuove generazioni rischiano di perdersi, anticipando poi quello che la prossima settimana sarà il concerto di Natale dei Lennon Kelly al Vidia”.

“Il Comune di Cesena, dopo il buon lavoro fatto con Cesena Riparte, ha confermato grande impegno per aiutare associazioni e attività ad organizzare le festività natalizie in città – conclude il promoter – e speriamo che si continui in questa direzione perché, ad oggi, anche per noi imprenditori dello spettacolo è molto difficile lavorare con le limitazioni del covid senza un supporto da parte delle amministrazioni locali e nazionali”.