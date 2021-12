Oltre duemila persone per i 20 anni del Bingo

La moglie Antonella Sacchini assieme ai figli Alfonso e Agnese Battistini, hanno organizzato un evento molto partecipato, come dimostrano i posti esauriti ai tavoli di Atlantica Bingo e la fila ininterrotta ma distanziata di clienti sino a mezzanotte inoltrata.

Durante la serata sono stati distribuiti premi per circa 56mila euro, di cui oltre 25mila euro nella sala bingo e oltre 30mila nella sala Videolottery. Molto apprezzati i piatti tipici della cucina romagnola, come lasagne al forno, tagliatelle ai funghi porcini e il cosciotto al forno, e il menù di pesce con i calamari, il risotto alla marinara e il baccalà. Ciò che rende unico questo evento è l’offerta gratuita di tutti i piatti proposti.

A mezzanotte a tutti gli ospiti è stata offerta la torta gigante di compleanno, per il culmine della festa a cui hanno partecipato anche le oltre cinquanta persone dello staff tra dipendenti e collaboratori; a seguire la festa è proseguita sino a notte inoltrata, con le sorprese e le sfiziosità offerte sempre gratuitamente dalla famiglia Battistini.