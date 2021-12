Oggi elezioni Provinciali: scontata la vittoria di Enzo Lattuca

Per il centrodestra il candidato alla presidenza è Roberto Canali, sindaco di Predappio, ma le sue chance sono ridotte al lumicino. La gestione della lista “La provincia di Forlì-Cesena per la Romagna”, che appoggia appunto Canali, ha visto in prima fila la Lega, che ha il grosso dei candidati nella coalizione in base ai voti delle varie tornate amministrative. I candidati sono Sauro Baruffi (Premilcuore), Giorgia Bedei (Forlì), Adina Viorica Bura (Premilcuore), Enrico Castagnoli (Cesena), Fabio Fabbri (Meldola), Ombretta Farneti (Mercato Saraceno), Davide Minutillo (Forlì), Lucio Moretti (Predappio), Maria Teresa Rinieri (Forlì), Alessandro Rivalta (Forlì).