5 cose da fare a Cesenatico per Natale e Capodanno

Letture per bambini

Buon Natale anche ai più piccoli! Ecco che diventano protagonisti di “Letture per bambini intorno al fuoco”. Il 27 dicembre alle ore 18 in Piazza delle Conserve, la libreria Cartamarea e la Proloco del Monte presentano un passatempo divertente ed istruttivo. Narrazioni che sanno di magico, parole, fantasia. E poi (perché no?) una merenda a base di the e biscotti!

Capodanno sul porto

Eh no, i festeggiamenti non terminano qui. Dalle ore 23 del 31 dicembre sarà possibile avviare il conto alla rovescia che ci condurrà direttamente al 2022! Quale location migliore se non il Porto Canale e la Piazza Ciceruacchio? La musica dal vivo di JBees e da Mugo dj set apre le danze. Presto, tutti a ballare! Questo è solo l’inizio.