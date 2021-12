Visit Cesenatico presenta “Marina”, l’assistente virtuale che aiuta i turisti

Un messaggio di benvenuto accoglierà i visitatori che cercano informazioni per visitare una Cesenatico che si propone come destinazione sempre più digital e innovativa: è Marina, la nuova assistente virtuale che aiuterà i turisti ad organizzare una vacanza in città. Continua così il percorso intrapreso dal Comune di Cesenatico per costruire una destinazione turistica sempre più contemporanea, con uno sguardo verso il futuro. Dopo aver ridisegnato l’intero ecosistema digitale, partendo dal portale Visit Cesenatico fino ai siti web degli istituti culturali della città, oggi l’amministrazione compie un nuovo passo con il lancio del primo chatbot turistico della città.

Marina, il nome dato all’assistente virtuale ideato e progettato dall’agenzia di marketing ravennate Happy Minds, è il primo passo verso un turismo sempre più connesso con le logiche dell’intelligenza artificiale. Il bot, raggiungibile cliccando sull’icona di Messenger su visitcesenatico.it , è stato progettato per aiutare i viaggiatori interessati a organizzare una vacanza a Cesenatico e gli ospiti che si trovano già in città. Attraverso una serie di domande e risposte e uno stile di scrittura studiato per darle una personalità tutta romagnola, Marina è in grado di fornire informazioni utili all’interlocutore aiutandolo a trovare le informazioni che cerca sul portale turistico della città. Dalle strutture ricettive alla mobilità, dagli eventi e alle cose da fare, fino a spunti, idee di viaggio e consigli studiati in base agli interessi di ogni viaggiatore che inizia una conversazione.