Consegnate le borracce agli studenti di prima elementare

I numeri della consegna.

Alla scuola Saffi sono state consegnate 30 borracce; alla scuola Ada Negri 35 borracce; alla scuola Leonardo Da Vinci 41 borracce: alla scuola di Sala 31 borracce; alla scuola di Villalta-Bagnarola 25 borracce e alla scuola di Villamarina 64 borracce.

“Ringrazio Unica Reti per la consegna e gli operatori di Cesenatico Servizi per averle distribuite nelle scuole. Lo sviluppo di una coscienza ecologica e un’attenzione alla sostenibilità ambientale sono necessarie per cambiare la nostra mentalità con i piccoli gesti: quella della borraccia è una buona abitudine quotidiana, importante per eliminare il più possibile la plastica dalle nostre vite”, spiega il sindaco Gozzoli.