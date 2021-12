Ex Nuit, anche l’opposizione vuole il Cesenatico Village

Filippo Zamagni, capogruppo della Lega, chiede anch’egli di poter far vivere il Cesenatico Village per un’altra estate: “Anche se tutto andasse liscio non si riuscirebbe subito ad avere il progetto esecutivo approvato per iniziare i lavori; inoltre sarebbe dannoso aprire un cantiere in viale Carducci in piena estate, perché creerebbe disagi a turisti, albergatori, bagnini, tutti i titolari delle attività della zona e anche ai residenti. Quindi è giusta la richiesta dei commercianti, per poter tenere il Cesenatico Village per un’altra estate e comunque in questa finestra di tempo, sino a quando non inizieranno i lavori. Noi siamo favorevoli ad un piano lungimirante di riqualificazione dell’area, ma questo richiede tempi tecnici lunghi e non possiamo permetterci un buco nero, quindi siamo favorevoli alla richiesta di mantenere il Cesenatico Village, che è una garanzia ed è apprezzato”.