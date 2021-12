Oggi attesi in municipio i vandali (pentiti?) dello skate-park

Inchiodati dalle telecamere (e forse da qualche rimorso di coscienza) questa mattina, in Municipio, sono attesi i ragazzi che, fra giovedì e venerdì, hanno compiuto atti vandalici contro lo skate-park di Cesenatico.

Un ravvedimento un po’ forzato per rispondere all’invito bonario del sindaco Gozzoli che, avendo in mano le generalità dei colpevoli, prima di sporgere denuncia – anche in considerazione della giovane età dei responsabili (tutti minorenni) – ha preferito optare per il gentleman-agreement: “Voi uscite allo scoperto, vi scusate, pagate tutti i danni e, come amministrazione, eviteremo di andare dai carabinieri per sporgere denuncia”.