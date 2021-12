Anche a Cesenatico vaccini ogni giorno per la fascia 5-11 anni

Sono il ventre molle della pandemia, la corsia preferenziale da cui il virus si propaga. E’ la fascia dai 5 agli 11 anni quella oggi più colpita dal Covid-19 e, anche se il decorso del contagio si risolve (quasi) sempre in maniera asintomatica o comunque con modeste complicazioni, resta quello il braciere dell’infezione. Per questa ragione l’Ausl Romagna ha deciso di imprimere una nuova vigorosa accelerazione ai vaccini nella fascia di età dai 5 agli 11 anni.

Da lunedì 27 dicembre le iniezioni ai giovanissimi saranno effettuate sette giorni su sette, nelle ore pomeridiane, nelle sedi provinciali e più sedute nelle sedi distrettuali. Per gli under 12, secondo i dati aggiornati al 20 dicembre, in Romagna sono stati fissati 5.124 appuntamenti (844 fissati nell’area cesenate).

Queste le sedi provinciali che da lunedì prossimo saranno aperte tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30: Cmp di Ravenna in via Fiume Montone Abbandonato; Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì (Padiglione Vallisneri-Punto Prelievi); Pediatria di Comunità a Cesena in piazza Anna Magnani; sede provinciale Hub Vaccinale a Rimini. Le sedi distrettuali saranno aperte dalle 14,30 alle 19,30 con sedute dedicate: Faenza (Fiera Pad. B) al martedì e sabato; Lugo (ospedale- Padiglione C piano terra) al martedì e sabato; Cesenatico (ospedale Marconi – ambulatori di pediatria di comunità) per tutti i martedì; Riccione (hub vaccinale) al martedì e sabato.