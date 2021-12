Bonaccini: “Nuove chiusure? Partiamo dai non vaccinati”

Come Regione, piuttosto, “siamo pronti a fare ogni sforzo possibile per estendere la campagna vaccinale, a fare di più per difendere la scuola in presenza e anche i luoghi della cultura, dello sport e del divertimento, che hanno pagato il prezzo più alto”.

La quarta ondata “è terribile”, aggiunge Bonaccini, e anche per questo “i costi della pandemia non possono essere scaricati sulle Regioni”. In questo senso, ribadisce il presidente, “mi associo alle dichiarazioni del presidente Fedriga e degli altri miei colleghi. Confido che arriveranno risposte coerenti dal Governo, conoscendo la serietà del ministro Franco non ho dubbi che ci potranno essere ulteriori risorse”.