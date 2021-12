Il Natale a Sala non è mai scontato!

Il progetto è stato ideato ad ottobre da Monica Pasini con la collaborazione dei cittadini volontari, del Comune, di RomagnaBanca e don Luca. Un lavoro corale che ha permesso di regalare ai cittadini un’atmosfera natalizia per vivere in serenità le festività.

Ma a Sala le cose o le fanno per bene o non si “scomodano”. L’albero infatti non è un abete qualsiasi. Tra i suoi addobbi ci sono tante scarpette rosse per tenere viva l’attenzione sul rispetto della donna contro le violenze di genere. Un fatto per nulla scontato che trova così un nuovo momento di divulgazione.