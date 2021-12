L’Emilia Romagna apre ai sanificatori d’aria nelle scuole

In Emilia-Romagna si torna a parlare di installare i sanificatori d’aria nelle scuole.

A rilanciare l’idea è il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ieri pomeriggio in Assemblea legislativa, ha risposto piccato alle esternazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia, Marco Lisei. “Mi dispiace che la Giunta si pavoneggi dei 4,5 milioni di euro dati alla Bologna business school- attacca Lisei- che è una fondazione privata milionaria, dove lavora Romano Prodi. Vi faccio presente che nelle scuole pubbliche, invece, quelle che vi vantate di difendere, devono aprire le finestre per il Covid. Mi sarebbe piaciuto che Bonaccini, come il presidente Acquaroli nelle Marche, che ha investito sei milioni di euro, avesse messo quei soldi per la ventilazione meccanica nelle scuole”.

Le parole di Lisei hanno suscitato la reazione di Bonaccini, che a caldo reagisce interrompendo il capogruppo Fdi. Poi, una volta arrivato il suo turno di parola, il presidente smorza i toni. “Mi scuso con Lisei per averlo interrotto- dice Bonaccini- nei prossimi giorni cercheremo di seguire l’esempio delle Marche, verificando la possibilità di installare i sanificatori d’aria nelle scuole. E’ una cosa di buonsenso”.z

