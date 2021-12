Bilancio di Cesenatico, sei milioni per la vena Mazzarini

La spesa corrente, rispetto al previsionale 2021, vede un aumento di circa € 400.000,00 per quanto riguardo il costo del personale, necessario a coprire i posti lasciati vacanti dai pensionamenti legati a “quota 100” e in generale a nuove assunzioni. In ambito educativo la previsione di spesa è stata quantificata in un impegno di oltre € 1.000.000,00 di servizi di cui più di € 600.000,00 per l’assistenza all’handicap. Dalla Regione Emilia-Romagna sono arrivati circa € 78.000 per i nidi ed è confermata il fondo per il sostegno alle nuove imprese di Cesenatico per € 30.000,00. Sul versante dei servizi alla persona, il Comune di Cesenatico continua a investire € 1.800.00,00 come trasferimento all’Unione dei Comune.

Nel triennio 2022-2024 sono in previsione oltre € 37.000.000,00 di lavori. La linea di mandato va avanti nel segno della progettazione con la candidatura di progetti a bandi europei, statali e regionali con l’ente che è pronta a sfruttare al meglio le grandi occasioni del PNRR. A proposito di questo, nei giorni scorsi, il Ministero dell’Interno ha formalizzato l’arrivo di € 3.975.000,00 per gli interventi di messa in sicurezza del Ponte di Viale Roma, per la ricostruzione del Ponte di Via Ferrara, per il miglioramento sismico del nucleo storico della Scuola Elementare di Sala, per l’adeguamento sismico della Scuola Elementare Saffi e della Scuola Media Dante Arfelli. Tutto questo a coronamento dei progetti e del lavoro portato avanti dall’Amministrazione durante i cinque anni di mandato appena trascorsi.