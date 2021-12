Cesenatico incorona gli ambasciatori dello sport

Le motivazioni dei premiati

Ad Andrea Agostini, professionista della comunicazione sportiva e non solo che da diversi anni è diventato una figura centrale della più importante squadra ciclista mondiale, UAE Team Emirates, con cui ha conquistato per due due anni di fila il Tour de France grazie alle gesta della stella Tadej Pogacar e al lavoro impeccabile di tutto il team.

A Marco Mercuriali, per essere stato protagonista dei venti sportivi più affascinanti e difficili da domare che si possano trovare in acqua e per aver preso parte nel 2021 alla prima, e storica, vittoria di Luna Rossa nell’America’s Cup.

A Marco Pantani, per aver reso Cesenatico per sempre la città dei ciclismo con la sua classe, i suoi trionfi e la sua innata simpatia. L’estate di quel Giro d’Italia e di quel Tour de France rimarrà per sempre la più bella stagione per lo sport della nostra città.

A Enrico Rossi, per aver portato il Beach Volley, imparato e appreso sulle spiagge di Cesenatico, fino alle Olimpiadi di Tokyo, palcoscenico più prestigioso di tutto lo sport mondiale. L’intera città ha seguito le sue gesta durante l’estate del 2021, con orgoglio e grande tifo per un giovane atleta che ha ancora tutta la carriera davanti.

Ad Alberto Zaccheroni, allenatore che ha scritto pagine di storia del calcio italiano allenando, tra le altre, le tre squadre più vincenti del massimo campionato: Milan, Inter e Juventus. Esempio di compostezza, educazione e professionalità ha arricchito la sua brillante carriera con l’esperienza alla guida della nazionale Giapponese con cui ha conquistato una Coppa d’Asia.