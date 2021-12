Il grande cuore dei bagnini di Cesenatico

L’albero sulla Vena Mazzarini è solo l’inizio dell’elenco. In ricordo dei delfini Lalla e Palooza, l’addobbo riprende le figure stilizzate degli animali e le inserisce perfettamente nel contesto della decorazione. Il senso estetico si avvicina ai ricordi e ad un sottile senso di nostalgia. Ma abbiamo appena cominciato. Cura e premura per Cesenatico non terminano qui. Impossibile non citare la realizzazione di calendari che uniscono un pregevole aspetto estetico all’utilità. Lungo i giorni infatti è circoscritto l’andamento delle maree che in una città di mare e porto canale non è poco.

Il calendario fa riassaporare il gusto retrò delle illustrazioni che hanno reso famosa Cesenatico. E proprio a gennaio si scopre come le vele di oggi sono solo l’ultimo elenco dei simboli scelti per Cesenatico. Immancabile anche in questo caso il delfino.