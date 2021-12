Nuova proroga per le concessioni di suolo pubblico. E sulla Cosap…

Nella giornata di ieri il sindaco Matteo Gozzoli, insieme alla Vicensindaca con delega alle attività produttive Lorena Fantozzi, dopo aver ascoltato il parere della giunta, ha dato mandato ai servizi di predisporre una nuova proroga delle concessioni di suolo pubblico. “Nei mesi scorsi – annuncia il primo cittadino – avevamo prorogato la possibilità di mantenere in essere le occupazioni per bar e ristoranti del centro storico fino al 16 gennaio (ultimo giorno di installazione del Presepe della Marineria). Con la proroga dello stato di emergenza decretato dal Governo nei giorni scorsi fino al 31 marzo 2022, proroghiamo la possibilità per i pubblici esercizi di mantenere le occupazioni in essere”.