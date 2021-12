La Regione: “Non siamo messi come lo scorso anno”

“Sento molti dire ‘siamo messi come l’anno scorso’, in realtà mi corre l’obbligo di smentirli: no, non siamo messi come l’anno scorso”.

Sventola i dati l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini per far comprendere gli effetti positivi della campagna vaccinale e per smentire chi parla di situazione analoga a quella dello scorso Natale: “Il 22 dicembre 2020, dopo due mesi di coprifuoco, cinema, teatri e palestre chiuse, in Emilia-Romagna c’erano 2.891 ricoverati nei reparti Covid, contro i 1.109 di oggi: il calo è stato di oltre il 60%. Quasi dimezzate le terapie intensive: erano 210 i ricoveri, sono 107 quest’anno”.