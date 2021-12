Cenone di Capodanno a Cesenatico: dal mare alla tavola

In un territorio che si trova a metà tra mare e campagna, non può mancare la scelta che spazia tra le pietanze più varie. Ancora di più in una notte come quella di San Silvestro. I locali si preparano ad accogliere gli ospiti offrendo speciali menù creati apposta per l’occasione. Non serve scegliere: ci sono leccornie proprio per tutti! La carne pregiata tipica della cucina romagnola, il pesce di qualità appena pescato e servito in tavola, ogni elemento che rappresenta l’essenza del posto. E poi non possono certo mancare le selezioni di calici per rendere l’atmosfera ancora più speciale. Non solo: Cesenatico vuole spaziare tra i sapori del mondo. La moltitudine di ristoranti etnici unisce piatti di diverse culture per sperimentare le sfumature più esotiche. Un gusto originale per attendere al meglio l’anno nuovo.