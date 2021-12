Da oggi mascherina obbligatoria anche all’aperto

E’ probabile che, alla fine, prevalga il buon senso e se qualcuno passeggia sul Carducci deserto con la mascherina sotto il mento, nessun agente zelante interverrà per redarguire l’illecito. Ma, da oggi, piaccia o no, le nostre abitudini cambieranno ancora perché nel nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre e pubblicato il 24 in gazzetta ufficiale, è stato introdotto l’obbligo di usare le mascherine all’aperto, anche in zona bianca.