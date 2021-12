Gozzoli non ci sta: “Perché piazze chiuse e ipermercati aperti?”

Ci si potrà consolare con le mostre al Museo della Marineria, alla Galleria d’arte e a Casa Moretti e con gli spettacoli a teatro (tutti confermati). Una decisione imposta dall’alto che non è piaciuta al sindaco: “Io penso – ha dichiarato a Il Resto del Carlino – che sarebbe stato giusto annullare le feste in piazza nelle grandi città e non in realtà come la nostra e all’aperto, dove a pochi chilometri ci sono ipermercati e centri della grande distribuzione al chiuso e stracolmi di pubblico”.