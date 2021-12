La Dance Dream annulla lo spettacolo del Bogart

La Asd Dance Dream di Cesenatico, assieme ai responsabili di Casa Accoglienza Luciano Gentili (organizzatrice dell’evento), comunica di aver deciso, seppur a malincuore, di annullare lo spettacolo “Billy Elliot – Un sogno che si avvera” in programma il prossimo 29 dicembre al Teatro Bogart di Cesena.

La decisione è stata assunta non solo a causa di alcune indisposizioni che si sono verificate nel cast, ma anche per ragioni di doverosa cautela verso la salute di tutti in un momento in cui i contagi da Coronavirus stanno aumentando rapidamente.

“Siamo consapevoli che gli spettacoli teatrali in questo momento potrebbero svolgersi – spiega la presidentessa della Dance Dream Monica Battistini – ma le ulteriori restrizioni che sono state decise dal Governo nei giorni scorsi per gli eventi al chiuso ci hanno indotto, con senso di responsabilità, a cancellare il nostro spettacolo. A teatro, infatti, ci sarebbe stata una massiccia partecipazione nel pubblico di minori senza obbligo di indossare la mascherina”.

Dance Dream e Casa Accoglienza Luciano Gentili in una nota ringraziano sin da ora chi, tenendo conto dello scopo benefico dello spettacolo, “vorrà comunque lasciare a disposizione di Casa Accoglienza quanto versato per l’acquisto del biglietto d’ingresso”.