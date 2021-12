Rocca e Villa Silvia confermano i propri gestori

“Il periodo storico che viviamo non consente ai servizi museali e ai luoghi pubblici della cultura di svolgere la propria attività pienamente, garantendo un degno sviluppo delle programmazioni. Per questa ragione, e non potendo procedere con affidamenti pluriennali, abbiamo confermato le attuali gestioni dando ai rispettivi operatori, che stanno svolgendo un lavoro eccellente nonostante le difficoltà e le incertezze del periodo, una risposta concreta in attesa di tempi migliori”.