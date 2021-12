Tra regole e limitazioni, che strazio andare al cinema!

Santo Stefano al cinema, si sa, è uno dei grandi riti pagani del Natale. Eppure, nella giornata di ieri, alla multisala Uci di Savignano Mare non si è vista la tradizionale ressa degli anni scorsi.

Colpa delle nuove regole del Dpcm che ha terribilmente complicato la vita agli appassionati del grande schermo.

In primis, scordatevi pop corn e caramelle gommose. Da Natale, nelle sale cinematografiche, è tassativamente vietata la vendita di qualsiasi alimento. Poi occhio alla mascherina: per entrare in sala non basta quella di stoffa in pendant con la borsa, ma serve la mascherina chirurgica Ffp2 (in vendita al bar a 1,50 euro).