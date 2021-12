A Cesena Capodanno in tv: Mirko Casadei in diretta su Teleromagna

C’è chi getta la spugna e chi non si arrende. Fra quest’ultimi c’è senza dubbio il Comune di Cesena che, dopo il divieto governativo di organizzare eventi all’aperto fino a lunedì 31 gennaio, ha deciso di dare vita ad un piano B.

“Balamondo-Il Capodanno più bello della Romagna”, l’evento pensato dal Comune di Cesena per San Silvestro, non si svolgerà in piazza del Popolo, ma sarà trasmesso in diretta sul canale 14 di Teleromagna, a partire dalle ore 22.