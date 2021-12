Povertà, “Manca un dormitorio organizzato”

“Dopo il picco di 130 famiglie che abbiamo seguito ad aprile in piena emergenza covid ora siamo rientrati nei livelli pre-crisi con circa 30 nuclei familiari in difficoltà. Le famiglie italiane sono la metà c’è chi non ha il lavoro, chi ce l’ha ma lo stipendio non basta a coprire tutte le spese, chi ha una malattia importante e non può lavorare e il coniuge lo accudisce, chi viene escluso dai sostegni per questioni burocratiche legate all’Isee”.