Stretta sugli ospedali: ridotte drasticamente le visite ai pazienti

Da oggi, dunque, anche per chi è in possesso di super Green Pass, sarà più difficile andare a far visita ai propri cari ricoverati. Non siamo ancora al blocco totale delle visite, ma la stretta sarà importante. Consentite, per il momento, le visite degli accompagnatori di persone con disabilità, di minorenni, di donne incinta e di alcuni altri casi selezionati, ma – fino a quando la pandemia non concederà una tregua – per tutti gli altri le porte degli ospedali provinciali resteranno chiuse.