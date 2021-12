Calendario di Cesenatico con le immagini d’epoca

Per chi volesse una copia del calendario può trovarlo in via Mazzini,11 a Cesenatico tutte le mattine escluse feste e week end e presso la piadineria dalla Titti accanto al teatro in via Mazzini, 10 tutti i giorni tranne il mercoledì. Oppure è possibile prenotare la propria copia a marketing@livingcesenatico. it e averla direttamente a casa proprio facendoselo spedire.

Ha un costo di 10 euro.

(è possibile acquistare sia la versione con le maree che quella senza)