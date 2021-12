Plastica, Cesena e la campagna contro il monouso

“Nel corso di questi anni – commenta l’Assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – il Comune di Cesena ha promosso e concretizzato numerosi progetti e iniziative plastic free volti a perseguire gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti. A questo proposito, abbiamo avviato un progetto a valenza biennale per il recupero del cibo non utilizzato in ristoranti e mense e installato erogatori di acqua di rete nelle scuole e in edifici pubblici distribuendo borracce metalliche per ridurre l’utilizzo di bottiglie monouso in plastica. Abbiamo rimosso bottiglie monouso da riunioni e incontri sostituendole con acqua in caraffa o in bottiglia riutilizzabile e promosso azioni mirate tra i dipendenti comunali. Tornando sul fronte scolastico inoltre: siamo intervenuti con la promozione e l’incentivazione dell’uso di stoviglie riutilizzabili nelle mense scolastiche, ed è in corso di attuazione un progetto di installazione di asciugamani elettrici ad alta velocità nei bagni delle scuole finalizzato a limitare l’utilizzo di asciugamani di carta monouso. A tutte queste azioni si aggiunge l’installazione sul territorio comunale delle ‘case dell’acqua’ per l’erogazione di acqua di rete a costi minimi”.