Siamo nel picco della pandemia: casi raddoppiati rispetto al 2020!

Siamo nel picco della pandemia. Questo significa che, da quando è iniziata l’era Covid, in Romagna non c’è mai stato un numero così elevato di contagi.

Rispetto all’anno scorso i positivi sono addirittura raddoppiati (fra il 21 ed il 27 dicembre 2020 avevamo 3170 casi accertati di positività, questa settimana siamo arrivati a quota 6.214). Questo significa che senza il vaccino, che ha percentualmente ridotto le ospedalizzazioni (577 12 mesi fa, 257 quest’anno), la quarta ondata avrebbe fatto una strage. Come sempre, il numero dei contagiati è solo parzialmente credibile: tra persone asintomatiche ed altre che, malgrado qualche malessere, scelgono di non sottoporsi al tampone sierologico, è probabile che il numero effettivo degli ammalati sia molto più alto.

E l’idea del “picco”, per il momento, è solo una speranza perché la curva pandemica si sta ancora alzando e non è detto che la quarta ondata non sia ancora peggiore.

Ad oggi, negli ospedali dell’Ausl Romagna ci sono 312 ricoverati, la maggior parte di questi sono a Rimini (119). I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece 26, numero in salita ma davvero basso in rapporto al numero complessivo dei contagiati (e qui il vaccino si conferma un argine “salvavita”).