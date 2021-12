Da non perdere. Omaggio a Secondo Casadei

Debutta con successo in orchestra a soli sedici anni, ma la sua più grande aspirazione è quella di avere un complesso tutto suo e il sogno si avvera nel 1928 con un sestetto, un organico tutto nuovo per un’orchestra romagnola. Nei primi anni ‘30 Secondo Casadei dà inizio al filone della canzone dialettale romagnola, per consentire alla sua gente di cantare i propri sentimenti nella lingua della propria terra. Famose diventeranno: “Burdèla Avèra”, “Un bès in biciclèta”, “Balé burdèli” e tante altre. Scrive sempre, ogni piccolo spunto gli basta per riempire righe e righe del pentagramma. Non si perde d’animo quando il dopoguerra porta con sé la musica americana, che dilaga in tutte le sale da ballo, ed è l’unico caporchestra che difende fedelmente ed ostinatamente il genere musicale romagnolo pur affrontando mille difficoltà. Il suo capolavoro è “Romagna Mia”, l’inno della Romagna, famoso in tutto il mondo”

Riccarda Casadei – Figlia di Secondo Casadei è titolare e legale rappresentante delle Edizioni Musicali Casadei Sonora, con sede in Savignano sul Rubicone (Fc), che si occupano della difesa e divulgazione della musica da ballo romagnola, principalmente quella lasciatale dal padre Secondo Casadei, è stata a capo della segreteria ed ufficio stampa dell’orchestra Casadei fino al 1989, è membro dell’ente culturale e letterario Rubiconia Accademia Filopatridi e del Tribunato di Romagna.