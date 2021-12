Bonaccini chiede il Green pass rafforzato nei luoghi di lavoro

Nel pieno della quarta ondata della pandemia si va verso il lockdown totale per i no-vax. Il mondo politico sembra ormai deciso a stringere ulteriormente le regole per chi decide di non sottoporsi al vaccino.

Nella giornata di ieri, il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini si è espresso favorevolmente sull’introduzione del Green pass rafforzato anche per i luoghi di lavoro.

Dopo il varo delle nuove misure anti-Covid da parte del Governo, si profila dunque una nuova stretta che, di fatto, con l’estensione della certificazione verde nei luoghi di lavoro, determinerebbe il lockdown totale per chi non si è ancora sottoposto al ciclo vaccinale.

“Le nuove misure introdotte dal Governo per contrastare questa fase inedita della pandemia – ha scritto il Governatore sui social – spingono ulteriormente sulle vaccinazioni, distinguendo tra chi è protetto e chi no. Ma è venuto il momento di introdurre il Green pass rafforzato anche per tutti i luoghi di lavoro, misura che come Regioni avevamo già chiesto in quest’ultimo decreto, perché è l’unico modo per salvaguardare gli ospedali, la scuola in presenza, le attività economiche, la cultura e la socialità”.