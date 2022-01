Romagna in coda anche a Capodanno per il vaccino

Tra questi anche il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli che, in un post sulla sua pagina Facebook, ha ricordato l’importanza della vaccinazione: “Ho aderito all’Open Day per la terza dose del vaccino anti Covid – ha scritto il primo cittadino – e dopo un po’ di fila ci sono riuscito”.

Gozzoli ha poi ringraziato anche tutti i volontari, gli infermieri e i medici “che si sono spesi per la collettività anche in un giorno di festa. É stato come sempre emozionante. Fare la nostra parte e il nostro dovere – ha concluso – é semplice: per la nostra normalità e per tutelare i più fragili”.