Christmas Carol dona 1700 sorrisi alle famiglie

Tra questi, in primis, ristorante “Casa tua da Silvano”, “bar Infame” ed “Egoist97 Boutique”, ma anche pub “Serramare”, “Mapicò”, ristorante “All Big”, “Street Bar”, “Jam Session”, profumeria “Arianna”, “Sicograf”, i ristoranti “Pippo” e “La Cuccagna”.

“Siamo molto contenti della riuscita dell’iniziativa – spiegano gli organizzatori – e ci auguriamo che ‘Christmas Carols’ possa diventare il primo di tanti eventi benefici a favore delle fasce più emarginate della nostra comunità. Abbiamo in cantiere diversi progetti per il periodo pasquale e, quando avremo le idee più chiare, annunceremo pubblicamente le nuove iniziative. Intanto, ringraziamo, per la preziosa collaborazione, il consigliere comunale Monia Rustignoli e, per la partecipazione all’iniziativa, il nostro sindaco Matteo Gozzoli”.