“Da lunedì probabile zona gialla in Emilia Romagna”

Come dicevamo tutto ruota attorno al possesso del super green pass. Infatti chi risulta vaccinato o guarito dal Covid potrà continuare ad entrare in bar, ristoranti, cinema e teatri che saranno preclusi a chi non risulta in possesso della “carta verde” anche nel modello base quindi presentando tampone negativo.

Quest’ultimo invece serve per accedere ai luoghi di lavoro, utilizzare il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Per gli spostamenti tra Regioni con mezzi propri, invece, non è necessario avere la certificazione verde. Il ministero ha diffuso una serie di tabelle con le indicazioni circa quel che si può fare o meno e sono disponibili a questo link.