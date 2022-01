Da oggi dieci regioni italiane in giallo. E la Romagna…

Con questi scenari, il Governo si appresta a varare norme ancora più stringenti. In particolare, al tavolo del Consiglio dei Ministri, approderà in questi giorni la discussione sull’estensione del super Green pass nel mondo del lavoro. Autorevoli esponenti del Pd, sulla scia delle richieste di sindacati e Confindustria, vanno oltre e puntano – cercando l’appoggio di Forza Italia e M5s – ad incassare da subito la misura dell’obbligo vaccinale dai 18 anni in su per tutti. Una stretta definitiva ai No Vax, anche se nell’Esecutivo il dibattito è aperto e la riflessione è in corso.