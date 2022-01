In Regione 130 pazienti in terapia intensiva. Il 72% sono no-vax

La situazione degli ospedali in regione si fa sempre più preoccupante, anche se all’aumento dei casi non corrisponde una crescita proporzionale dei ricoveri. Merito dello “scudo” del vaccino che non esclude il contagio, ma che garantisce una sintomatologia mediamente molto più blanda. Il dato dei ricoveri resta comunque significativo. E tra questi sono in netta maggioranza i non vaccinati.