L’installazione all’Ex Lavatoio premiata dal magazine “Elle Decor”

Questa la recensione pubblicata sul magazine.

“L’installazione site-specific di Anonima/Luci e Katatonic Silentio vuole mettere in risalto l’Ex Lavatoio, lo storico edificio collocato poco lontano dal Porto Canale. L’architettura è oggetto di un intervento di riqualificazione al momento legata alla valorizzazione dello spazio esterno, come luogo di socialità, in attesa che il pubblico possa accedere al suo interno. Waves Orchestra, ideata e realizzata dall’associazione MAGMA in collaborazione con il Comune di Cesenatico, è una macro installazione luminosa e sonora fruibile da parte del pubblico dall’esterno, attraverso le vetrate. Il progetto dello studio di lighting design e light art Anonima/Luci è costituito da una matrice di 180 laser con circuiti costruiti su misura e da un setup di spazializzazione in esterno dell’intervento sonoro di Katatonic Silentio. Per gli effetti luminosi, a partire dal centro della struttura pensato come generatore di luci e suoni, Waves Orchestra sfrutta la conformazione longitudinale dell’edificio e la suddivisione volumetrica dello spazio nella sua scansione regolare delle campate. Per la parte sonora, in dialogo con l’architettura storica dell’ex lavatoio e le luci laser, la sound artist si avvale di fonti sonore multiple e differenziate tra loro, quasi come la composizione di un’orchestra. Fino al 16 gennaio”.