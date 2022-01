Spuntano foto inedite di Dario Fo a Cesenatico

Non importa se la realtà che affiora e dialoga con noi, grazie a queste immagini, viene colta nei suoi aspetti ridanciani oppure assorti e misteriosi. È un fresco parlare senza parole che s’appoggia nella comunicativa popolare. Si dice del teatro comico come di una reinvenzione della vita, presentata in forma buffa e immaginativa: in modo da suscitare il riso, interesse e partecipazione. Al punto di credere che riesca ad esprimere i nostri stessi sentimenti, il nostro bisogno di liberazione; per condurci in un mosaico di maschere e creature che soffrono come noi, gioiscono, lottano per evadere da se stesse. Si ride di ciò che ci opprime. Si ride di ciò che si può o non si può dire. Si ride grazie alle astuzie dei contenuti presi come bersaglio, della scelta, delle loro variazioni, dell’interpretazione patteggiata. Si ride di cuore grazie alle smorfie appropriate, alle ironie non stolte dirette contro i potenti della storia.