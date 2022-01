Bollettino Covid: a Cesenatico 80 nuovi positivi

Purtroppo, come detto, si registrano 25 decessi: due in provincia di Parma; tre in provincia di Reggio Emilia; cinque in provincia di Modena, quattro in provincia di Bologna; cinque in provincia di Ferrara; uno in provincia di Ravenna (1 donna di 50 anni); due in provincia di Forlì-Cesena (2 uomini di 77 e 89 anni, entrambi a Forlì) e tre in provincia di Rimini (2 donne di 83 e 90 e 1 uomo di 82 anni).

La situazione dei contagi nelle province vede 33.031 a Piacenza (+464, di cui 88 sintomatici), 42.908 a Parma (+813, di cui 97 sintomatici), 65.766 a Reggio Emilia (+592, di cui 501 sintomatici), 91.090 a Modena (+681, di cui 254 sintomatici), 118.283 a Bologna (+1.873, di cui 805 sintomatici), 18.716 casi a Imola (+809, di cui 403 sintomatici), 36.692 a Ferrara (+907, di cui 60 sintomatici), 50.250 a Ravenna (+792, di cui 427 sintomatici), 27.482 a Forlì (+476, di cui 379 sintomatici), 31.277 a Cesena (+447, di cui 223 sintomatici) e 59.537 a Rimini (+919, di cui 653 sintomatici).

In particolare nella provincia di Forlì Cesena si registrano 923 nuovi casi, nel Cesenate 447 così distribuiti: Cesena 145, Cesenatico 80, Bagno di Romagna 4, Borghi 5, Gambettola 17, Gatteo 14, Longiano 21, Mercato Saraceno 5, Montiano 4, Roncofreddo 9, San Mauro Pascoli 35, Sarsina 2, Savignano 51, Sogliano 5, Verghereto 5.