Covid, un Natale da dimenticare. Parola ai ragazzi

Veronica, 16 anni: “Direi di risparmiarci gli auguri di Natale. Magari l’anno prossimo. Non è stata esattamente una festa. Più un teatrino della tragedia. No, non sono mai risultata positiva ai tamponi. Ne ho fatti due, ma entrambi confermavano l’assenza del Covid. Ero già pronta per partire e raggiungere una parte di famiglia che vive in Toscana. È quasi un rito. Qualche cosa che bisogna fare per rendere il Natale degno di questo nome. Sono persone che non vedo mai. Con le quali non ho contatti diretti, salvo queste rare occasioni. Ma, alla vigilia della partenza, sono stata fermata. Una telefonata di mia nonna mi ha avvisata: la calata di popolo era da rimandare. Gli zii positivi. I cugini pure. Godono tutti di ottima salute, per carità, ma in quel momento è stato come se mi fosse crollato il mondo addosso. L’essenza del Natale, per me, è trascorrerlo con loro. E togliere questo è stato come togliere una parte che mi appartiene. Una delle tante che è venuta meno a causa della pandemia.”