Tutti pazzi per l’Ex Lavatoio

L’installazione

Aperta domenica 19 dicembre 2021 e allestita fino a domenica 16 gennaio 2022, WAVES ORCHESTRA è un’installazione site-specific di Anonima/Luci e Katatonic Silentio, ideata e realizzata dall’associazione MAGMA con l’intento di valorizzare lo storico edificio dell’Ex Lavatoio, nell’ambito del progetto REVIVAL. Revitalization and reuse of the lost heritage in the Adriatic landscape, cofinanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia dell’Unione Europea. WAVES ORCHESTRA è una macro installazione luminosa e sonora che il pubblico può fruire dall’esterno, attraverso le vetrate. L’intervento di Anonima/Luci prevede l’utilizzo di una matrice di 180 laser con circuiti costruiti su misura e un setup di spazializzazione in esterno dell’intervento sonoro di Katatonic Silentio. Il particolare interesse per il laser da parte dello studio di Lighting Design e Light Art Anonima/Luci è dovuto alle sue proprietà fisiche che, a differenza del LED, consentono di utilizzarlo come un vero e proprio strumento grafico controllato, che può estendersi in tutte le direzioni dello spazio, senza avere una vera e propria presenza fisica e materica. Partendo dalla conformazione longitudinale dell’edificio e da una settorializzazione dello spazio dovuta alla scansione regolare in campate, Anonima/Luci ha voluto immaginare un sistema gerarchico simmetrico partendo dal centro stesso dello spazio.