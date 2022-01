Bollettino Covid: record di contagi a Forlì-Cesena

Si registrano 15 decessi: due in provincia di Parma; uno in provincia di Reggio Emilia; tre in provincia di Modena, tre in provincia di Bologna; tre in provincia di Ferrara; due in provincia di Ravenna (2 uomini di 45 e 78 anni).

La situazione dei contagi nelle province vede 33.359 a Piacenza (+328, di cui 49 sintomatici), 44.641 a Parma (+1.735, di cui 255 sintomatici), 66.580 a Reggio Emilia (+814, di cui 642 sintomatici), 92.339 a Modena (+1.249, di cui 584 sintomatici), 120.534 a Bologna (+2.256, di cui 925 sintomatici), 19.353 casi a Imola (+637, di cui 251 sintomatici), 37.573 a Ferrara (+881, di cui 28 sintomatici), 51.932 a Ravenna (+1.682, di cui 808 sintomatici), 28.135 a Forlì (+653, di cui 512 sintomatici), 32.513 a Cesena (+1.237, di cui 753 sintomatici) e 61.736 a Rimini (+2.199, di cui 1.279 sintomatici).

Record di contagi nella provincia di Forlì Cesena, dove si registrano 1890 nuovi casi, nel Cesenate 1237 così distribuiti: Cesena 486, Cesenatico 141, Bagno di Romagna 20, Borghi 17, Gambettola 63, Gatteo 31, Longiano 41, Mercato Saraceno 21, Montiano 17, Roncofreddo 11, San Mauro Pascoli 89, Sarsina 12, Savignano 109, Sogliano 18, Verghereto 9.