Nuovo decreto anti-Covid, vaccino obbligatorio per gli over 50

Alla fine il decreto legge con la nuova stretta per fronteggiare la nuova ondata del Covid viene approvato dal Consiglio dei Ministri all’unanimità.

Al suo interno contiene l’obbligo vaccinale, ma solo per gli over 50 e soltanto fino al 15 giugno: la nuova norma prevede il Super Green Pass (vaccino o guarigione) sul posto di lavoro per chi ha compiuto 50 anni e l’obbligo di sottoporsi alla somministrazione del vaccino per chi ha superato la soglia dei 50 anni ed è senza lavoro.