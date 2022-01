Ciclismo, la UnipolGlass pronta a tornare in pista

Il nuovo organico. I gialloblu hanno tesserato dodici corridori per il 2022 , di cui 5 al secondo anno in categoria (classe 2004) e 7 al primo anno (classe 2005), provenienti per la maggior parte dal Riminese, con due rappresentanti dell’Imolese.

In ammiraglia è stato confermato il direttore sportivo Francesco Satta, affiancato da Claudio Savini, dai cugini Lorenzo e Mattia Casadei e dalla new entry Andrea Ostolani, con la mansione specifica di seguire i corridori che faranno anche attività su pista. Fanno parte del roster anche Ivan Della Chiesa (autista e accompagnatore) e Pierpaolo Bellucci (addetto stampa e marketing). Continuerà a supportare il team, come già accaduto nel corso dell’estate 2021, l’ex professionista Manuel Senni.