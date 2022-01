Covid, strappata un’altra vita di Cesenatico

Cesenatico ha perso un’altra vita. Quella di Antonio Maraspin, un volto noto soprattutto nel centro storico dove di frequente lo si poteva vedere nella sua divisa in pelle. Se ne è andato in mattinata di oggi, giovedì. Pare non avesse nessuna patologia pregressa, era sano a tutti gli effetti ma il Covid gli è stato fatale. Aveva 44 anni. A detta di chi gli era vicino e che ha avuto contatto con i medici, la situazione è precipitata per l’assenza di vaccinazione anti covid. Il suo essere sovrappeso, sempre a detta del personale medico, non lo ha aiutato.

“Non era un no vax convinto – ha commentato una sua amica – era confuso sul fare o non fare il vaccino perché aveva dei timori, ma alla fine ha scelto di non vaccinarsi”.