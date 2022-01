Ignoranza e frustrazioni: quanto è brutta Cesenatico sui social

C’è chi se le cerca (come l’ex vicesindaco Donini che, sulla sua pagina Facebook, inneggia al Duce) e chi, invece, proprio non se le merita. Come l’imprenditore che offre contratti di lavoro e viene apostrofato come il “solito sfruttatore”, come la performer di Cesenatico che si fa il mazzo come tutti e si becca un “Ah Lady Gaga, trovati un lavoro”, come il padre di famiglia che rischia il linciaggio perché, sfrattato di casa, è costretto a dare via il cane o come la casalinga che denuncia il furto della borsa e si sente rispondere “valà che la prossima volta ti svegli…”.

Gli inglesi la chiamano “shit-storm” che suona assai meglio della volgare traduzione in italiano (“tempesta di merda”). Al di là delle sfumature lessicali, però, quello degli insulti e delle offese sui social sta diventando un problema serio anche nella Cesenatico di oggi dove, ci piaccia o no, gran parte delle relazioni – amori, inimicizie e rivalità – nascono e muoiono nella betoniera di facebook.

Per fortuna ciò che avviene sui social non c’entra quasi nulla con la vita reale dove, di solito, i toni sono meno sguaiati, gli atteggiamenti meno triviali ed il lessico meno sboccato. In strada, oggi come ieri, ci si saluta e ci si scambiano gli auguri. Davanti alla tastiera, invece, cade la foglia di fico dell’educazione e – nell’inciviltà dell’arena virtuale – si dà libero sfogo al peggio dell’animo umano. E’ un po’ quello che accade sulle nostre strade: se sei a piedi, cedi il passo e sorridi. Se sei in auto ti attacchi al clacson e mandi subito a cagare.

Ormai è una certezza: ogni qual volta si pubblica un post – anche il più innocuo – su una chat di facebook certe storture le devi dare per scontate, tipo la nostra incontrollata aggressività digitale, il nostro bullismo internettiano e non ultima la nostra ignoranza e la crescente incapacità di approfondire e documentarci prima di esporci. E’ il lato oscuro della rete che, per carità, non va accettato ma contro il quale c’è ben poco da fare: perché bullismo, cattiveria gratuita, insulti e calunnie non si arginano in nessun modo, né rispondendo a tono né porgendo, in maniera francescana, l’altra guancia.

E così, se don Mirco pubblica un’omelia sulla difesa della famiglia sai già che riceverà in risposta il pippotto su “chiesa e pedofilia”, se qualcuno pubblica un appello al vaccino vuoi vedere che spunta il solito “no vax” con l’elmetto?, se Gozzoli annuncia il divieto dei fuochi a Capodanno, scontato come un libro già letto, qualcuno scriverà “E allora la festa di Garibaldi?”. Perché, a volte, più che cattivi, siamo banali. Come le discussioni sui camperesti che parcheggiano “alla cazzo”, sui gabbiani che ci svegliano la mattina o sui cassonetti di Hera che puzzano di rifiuti e non di Hypnotic di Poison.