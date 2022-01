Scuola e nuove norme anti-Covid: un po’ di chiarezza

Quarantene a scuola: ecco come funzionano.

Asili nido e scuole dell’infanzia. In presenza di un caso positivo nella sezione l’attività viene interrotta per 10 giorni. Tutti a casa perchè i bambini non sono vaccinati e, a scuola, non devono portare nè mascherine nè altri dispositivi di protezione che potrebbero fare da barriera alla diffusione del virus.

Scuola primaria. Per quanto riguarda gli alunni delle scuole primarie nel caso di un positivo in classe si applica la sorveglianza con un test antigienico rapido o molecolare da svolgere subito e da ripetere dopo 5 giorni. In caso di due casi o più, la classe va in Dad per dieci giorni.

Scuole medie e superiori. Quarantena e Dad sono previste al secondo caso di positività per i compagni non vaccinati o guariti da più di 120 giorni, mentre per gli altri (compreso chi ha ricevuto il booster) la Dad per dieci giorni scatta solo al terzo caso di positività in classe, quando cioè si è in presenza di quello che si considera un focolaio. Con un caso la classe è in autosorveglianza, con obbligo di mascherina Ffp2.

Tamponi gratuiti. Fino al 28 febbraio gli studenti di medie e superiori potranno fare il test di tracciamento gratuitamente in farmacia, presentando la ricetta del medico di base (o pediatra), così da non appesantire le Asl.