Addio a Dennis, storico riparatore di radio e stereo di viale Roma

Si sono svolti mercoledì scorso i funerali di Lodovico Lucente Cortesi, per tutti “Dennis”, deceduto alla vigilia di Natale. Era lo storico riparatore di radio, stereo e televisori di viale Roma.

Per tanti anni – malgrado l’espansione dei centri commerciali e della grande distribuzione legata al settore dell’hi-tech – aveva gestito in maniera artigianale la sua impolverata bottega di viale Roma diventando, per parecchi anni, un punto di riferimento per tanti cittadini ed anche per molti turisti.